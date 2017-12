Dólar começa o dia em alta, ao redor de R$ 2,91 O dólar abriu em alta de 0,48%, hoje, cotado a R$ 2,91. Às 10h16, subia 0,69%, a R$ 2,916. Pouco antes da abertura, operadores ouvidos pela Agência Estado já afirmavam que o dólar pode sofrer um ajuste técnico de alta hoje, a menos que haja alguma entrada substancial de recursos. Contudo, a avaliação é que o volume financeiro deverá voltar à normalidade, após os dias de compasso de espera pela decisão do Copom, e a cotação do dólar deve se basear especificamente no movimento de ingressos e saídas de recursos do mercado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.