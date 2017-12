Dólar começa o dia em alta bem leve O dólar começa o dia praticamente estável em relação ao fechamento de ontem. Na abertura, a moeda americana subia 0,17%, cotada a R$ 2,89. Às 10h18, estava em alta de apenas 0,03%, cotado a R$ 2,886. Segundo operadores ouvidos pela Agência Estado, durante o dia o dólar deverá oscilar de acordo com o fluxo financeiro e as incertezas em relação o procedimento do Banco Central durante rolagem do vencimento de dívida cambial do dia 17. O mercado cambial voltou a debater qual o valor mais adequado para o câmbio. Cálculos de especialistas dão conta que o dólar abaixo dos R$ 3,00 causará sérios impactos no resultado das exportações neste segundo semestre. Na primeira semana de julho, a balança comercial teve superávit de US$ 346 milhões, com as vendas externas já começando a sinalizar queda. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.