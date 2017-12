Dólar começa o dia em alta bem suave O dólar comercial abriu em leve alta, de 0,14%, hoje, cotado a R$ 2,897. Às 10h21, subia apenas 0,07%, cotado a R$ 2,895. Passada a rolagem de vencimento de dívida cambial, na semana passada, os negócios com o câmbio deverão se manter atrelados ao fluxo de recursos e ao desdobramento das articulações políticas em torno da reforma da Previdência. No fim de semana, continuaram as incertezas sobre se o governo fará concessões em torno de sua proposta de reforma previdenciária para vê-la aprovada pelo Congresso. Para a quarta-feira, é esperado o parecer do relator da Comissão Especial da Previdência, deputado José Pimentel (PT-CE). Para o mesmo dia, os servidores preparam um grande protesto em Brasília. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.