Dólar começa o dia em alta com ameaça de guerra O dólar abriu em alta, diante da possibilidade de os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha declararem guerra ao Iraque hoje ou nos próximos dias. A moeda começou o dia em alta de 0,73%m cotada a R$ 3,46, e dez minutos depois, às 10h10, subia 0,44%, A R$ 3,45. Segundo um operador só venderá dólares hoje quem for "extremamente corajoso ou tiver muita necessidade". Ele avalia que a moeda terá comportamento "de estável para alta". Nesta manhã, as Bolsas européias e os índices futuros dos EUA operam em queda; o petróleo está em alta. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.