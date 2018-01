Dólar começa o dia em alta com fluxo e desencontros sobre equipe Informações desencontradas sobre a definição da equipe econômica do novo governo devem chamar a atenção do mercado no início dos negócios hoje no mercado de câmbio. Há rumores de que Pedro Bodin não aceita mesmo a presidência do Banco Central e isso trouxe de volta a perspectiva de que Fraga permanecerá no comando da instituição durante os primeiros meses do ano que vem. Há duas ponderações opostas sobre essa possibilidade. No exterior, o mercado amanheceu comemorando. No Brasil, alguns analistas afirmam que se a permanência de Fraga acontecer somente porque o PT não conseguiu um novo nome em tempo hábil o fato é negativo. No rol de notícias importantes de hoje ainda há a inflação medida pela Fipe. A taxa ficou dentro do esperado e longe do teto das expectativas, o que pode agradar ao mercado. Mesmo assim, o índice é alto e não afasta as perspectivas que muitos mantêm de nova alta nos juros. O ambiente das mesas de operações de hoje ainda deve contar com um terceiro fator de destaque, o fluxo de recursos, que tende a ser negativo, segundo levantamentos feitos pelo mercado sobre os vencimentos privados para os próximos dias. O dólar abriu em alta forte, de 0,81%, cotado a R$ 3,72. Os analistas ouvidos pela Agência Estado acreditam que essa trajetória de alta será mantida nas primeiras horas e estimam que ela só seria revertida com uma atuação do BC. a instituição tem estado pouco presente nos negócios nas últimas semanas.