Dólar começa o dia em alta com indicadores de inflação O dólar está em alta, no começo dos negócios de hoje ? mas oscilando. Na abertura, às 9h52, o dólar subia forte, a R$ 3,217 (alta de 0,69%). Em seguida, subiu mais, a R$ 3,22 (alta de 0,78%). Mas a alta se reduiu para 0,25% (R$ 3,203) às 10h26. A pressão sobre o dólar comercial hoje se deve, em boa parte, às três seguidas más notícias sobre inflação ? o IPCA do IBGE, o IPC da Fipe e o IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro mostraram números superiores aos previstos pelo mercado. No entanto, como ainda há recursos para ingressar no país, por conta de recentes captações concluídas pelo setor privado, o fluxo positivo poderá segurar a moeda. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.