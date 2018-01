Dólar começa o dia em alta, com temores sobre guerra Vários assuntos devem ser considerados pelo mercado de câmbio, hoje. Há as tensões internacionais, com as fortes probabilidades de um conflito no Iraque. Na pauta interna, o maior destaque deve ser o segundo leilão de rolagem do vencimento cambial do próximo dia 13 (US$ 2,502 bilhões). Entre as 12h às 13h, o Banco Central oferta até 20.200 contratos de swap cambial (troca de títulos, neste caso de US$ 900 milhões) com cinco vencimentos diferentes. O resultado do leilão de hoje será divulgado a partir das 14h30. Outro ponto de interesse será o resultado da reunião ministerial de hoje, que deve girar em torno das despesas e cortes de cada pasta. O mercado também vai acompanhar com atenção a chegada da missão do FMI ao Brasil e seus trabalhos a partir de hoje. O dólar abriu em alta de 0,28%, hoje, cotado a R$ 3,60. E a alta se acelerou em pouco tempo: às 10h12, já era de 0,56%, com a moeda americana a R$ 3,61. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.