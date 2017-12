Dólar começa o dia em alta e ultrapassa a marca dos R$ 2,90 O dólar começou o dia em alta. Às 10h02, subia 0,24% sobre o fechamento da sexta-feira, a R$ 2,897. Às 10h25, já havia passado a marca dos R$ 2,90, cotado a R$ 2,904, em alta de 0,48%. O mercado cambial começa a semana na expectativa pela rolagem de novo vencimento de dívida cambial, o início dos trabalhos da CPI do Banestado, a fixação de meta de inflação para 2005 e novas captações. A expectativa para o fluxo de recursos continua amplamente positiva. Na quarta-feira, a CSN concluiu captação de US$ 150 milhões, com prazo de dois anos (vencimento em julho de 2005). Na sexta, a Petrobras confirmou uma emissão inicial de US$ 500 milhões. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.