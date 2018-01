Dólar começa o dia em alta forte O dólar abriu em alta de 0,42%, hoje, cotado a R$ 3,545, e nos momentos seguintes a alta foi se acelerando. Às 10h, a moeda americana já estava a R$ 3,57, em alta de 1,13%. Há um consenso no mercado de que os bancos estão diminuindo a exposição em dólar devido ao aumento das incertezas com o cenário externo, ao mesmo tempo em que as entradas de recursos continuam favoráveis ao País e as notícias internas seguem em direção favorável ao mercado. Ontem, a cotação do dólar à vista variou mais de 2% entre a mínima e a máxima, operando em queda durante a manhã e em alta à tarde. Por trás dessa variação estavam justamente entradas de dinheiro, de um lado, e mudança de posição de tesourarias com vistas a redução de risco, de outro. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.