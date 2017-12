Dólar começa o dia em alta forte O dólar começou o dia em alta ? e alta crescente. Na abertura, subia 0,66% sobre o fechamento de ontem, cotacdo a R$ 2,879. Às 10h11, subia 0,87%, cotado a R$ 2,885. Ontem, dia de liquidez muito pequena, por conta do feriado em São Paulo, o dólar fechou a R$ 2,86, em queda de -0,35%. O mercado cambial começa o dia na expectativa para o primeiro leilão de swap para rolagem de dívida cambial do dia 17. O Banco Central dará início hoje à rolagem de US$ 2,7 bilhões em dívida cambial que vencem dia 17. No lado político, o mercado também repercute hoje a avaliação trazida pela imprensa de que, em suas articulações para a reforma da Previdência, o governo cederá a pressões de setores que criticam a proposta inicial, principalmente o Judiciário. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.