Dólar começa o dia em alta forte, rumo aos R$ 3,00 O dólar comercial abriu em alta, hoje ? e a alta foi se acelerando nos primeiros momentos dos negócios. Na abertura, a moeda americana estava a R$ 2,947, alta de 0,51%. Às 9h47, já estava a R$ 2,967, alta de 1,19%. A previsão de operadores ouvidos pela Agência Estado é de que o câmbio deverá ter uma manhã morna, após a intensa movimentação de ontem para a formação da Ptax (taxa média) do dólar hoje. A Ptax de hoje será usada para o ajuste de US$ 1,2 bilhão de swaps cambiais (trocas de títulos) que vencem dia 2, totalmente rolados pelo Banco Central, e para o vencimento do dólar para junho da BM&F. Ontem houve notícias a favorecer a queda, como o elevado superávit primário de abril, a aprovação sem alterações pela CCJ da proposta de reforma tributária e o fluxo positivo. A partir da segunda-feira, mês novo, mercado novo, dizem os especialistas. Investidores passarão a se movimentar já com a expectativa para a rolagem de vencimento de dívida cambial de US$ 1,4 bilhão dia 12 - o Banco Central não irá avisar quanto do débito será renovado, segundo sua nova forma de atuação. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.