Dólar começa o dia em alta mas inverte mão e cai O dólar comercial abriu em alta de 0,36% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,053. Em seguida, porém, a alta foi reduzida, e houve inversão da mão; às 11h09, o dólar caía 0,56%, cotado a R$ 3,025. O mercado opera na expectativa pela decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central sobre os juros brasileiros. O câmbio se mantém alinhado com a previsão de que a Selic será mantida em 26,5% ao ano e que o viés de alta passará para neutro. Operadores classificaram a leve alta de ontem como uma correção técnica do mercado. Pela manhã, a moeda atingiu a máxima de R$ 3,085 (+1,82%), mas à tarde reduziu a valorização para fechar em alta de 0,40%, cotado a R$ 3,042. A movimentação da manhã, no entanto, influenciou a formação da ptax (taxa média) que teve alta de 1,16%, a R$ 3,0639. Esta taxa balizará o vencimento de US$ 1,095 bilhão em dívida cambial hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.