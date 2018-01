Dólar começa o dia em alta mas vira e cai A julgar pela pesquisa semanal feita pelo Banco Central , os economistas do mercado financeiro acreditam que o dólar vai subir nos próximos 15 dias. As projeções para a cotação da moeda norte-americana no final de setembro mantêm-se em R$ 3,00, apesar da estabilidade em torno de R$ 2,90 que se registrou na semana passada. Hoje, o dólar abriu em alta de 0,41%, cotado a R$ 2,915. Mas a alta foi cedendo e a moeda inverteu a mão de direção: às 10h49, caía 0,10%, cotada a R$ 2,90. Veja a cotação do dólar.