Dólar começa o dia em alta. Mercado olha o noticiário O dólar abriu em alta de 0,89% sobre o fechamento da sexta-feira, cotado a R$ 3,405. Segundo os analistas, a definição por uma trajetória de queda ou de alta hoje vai depender do noticiário e do comportamento dos mercados internacionais. Se a iminente guerra contra o Iraque e suas conseqüências voltarem a estressar o mercado, como ocorreu na sexta-feira, um fator de alívio poderia ser a entrada dos recursos captados pelo ABN (US$ 100 milhões) que é esperada para hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar