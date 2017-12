Dólar começa o dia em alta suave O dólar abriu praticamente estável ? em queda de 0,04%, cotado a R$ 2,824. Logo após a abertura, no entanto, passou a operar em alta suave. Às 10h06, subia 0,21%, cotado a R$ 2,831. A previsão de operadores ouvidos pela Agência Estado era de que o dia deve ser fraco para os negócios no mercado cambial, com o feriado nos Estados Unidos ? 4 de julho, a data nacional da independência. O mercado digeriu bem as novas medidas do BC para o câmbio ontem e a sensação é que a continuidade de ingresso dos recursos via captações privadas deverá sustentar a tendência de baixa do dólar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.