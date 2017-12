Dólar começa o dia em alta suave O mercado de câmbio começou os negócios da manhã de hoje reagindo a mais um dia de atuação agressiva do BC. Ontem, a autoridade monetária fez três leilões, enxugou o excesso de liquidez provocado por mais um dia de fluxo forte de entradas de dólares e cravou o piso de R$ 2,80, que a maioria do mercado já dá como certo. A reação do mercado na início do dia foi contida. O dólar abriu em alta de 0,11%, cotado a R$ 2,818, e permanecia nesse patamar às 10h58. Ao longo do dia, o dólar deve registrar alta, mas mostrando moderação e cautela, pois a perspectiva é de que as entradas continuarão firmes. De outro lado há a garantia de que a presença do BC no mercado é iminente. Veja a cotação do dólar.