Dólar começa o dia em baixa, após inflação dos EUA Enfim, depois de uma semana de muita tensão e alta, o dólar começa a sexta-feira em rota de queda, e com um bom motivo para continuar assim: A inflação americana em abril subiu no menor ritmo registrado nos últimos quatro meses. O CPI, o índice dos preços ao consumidor, subiu 0,2%, abaixo da previsão de 0,3%. Os dados da economia norte-americana divulgados ontem foram contraditórios. Isso alimentou a volatilidade que as cotações do dólar vêm apresentando desde que os analistas concluíram que será necessário um aumento da taxa de juros da maior economia do planeta antes de agosto, como precificavam os ativos financeiros até dias atrás. O mercado abriu logo depois da divulgação da inflação americana, com o dólar em queda de 0,45% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,12 Às 10h19, caía 0,51%, cotado a R$ 3,118. Veja a cotação do dólar.