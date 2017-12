Dólar começa o dia em baixa, beirando os R$ 2,90 O dólar comercial abriu em baixa de 1,53%, cotado a R$ 2,90. Às 9h27, estava em queda de 1,43%, cotado a R$ 2,903. O Banco Central faz hoje novo leilão de swap para a rolagem de vencimento de dívida cambial do dia 12 e o dólar apresenta forte queda no mercado futuro. As boas notícias para o país se acumulam e já definiram a queda do dólar ontem. A popularidade do presidente Lula continua em alta e a Fitch elevou a perspectiva para os ratings soberanos do Brasil de "estável" para "positiva", o que deu fôlego aos boatos sobre uma nova emissão soberana do País. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.