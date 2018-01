Dólar começa o dia em baixa; mercado acompanha a política Fatores técnicos e políticos misturam-se para dar a trajetória do dólar nos últimos dias e hoje não deve ser diferente. O mercado deve continuar avaliando a indicação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central e especulando sobre os escolhidos para montar sua equipe. Principalmente para os cargos de Diretor de Política Monetária e Área Internacional. Para tentar reduzir esses movimentos, inclusive, o futuro ministro Antonio Palocci declarou hoje em Brasília que a diretoria do BC será anunciada somente no ano que vem. A transição será feita com os nomes atuais, segundo ele. Ao mesmo tempo, os operadores terão de considerar entradas e saídas de recursos e monitorar o impacto do próximo vencimento de dívida cambial pública, no dia 18. Hoje, o Banco Central inicia a rolagem desse compromisso ao fazer, das 12h às 13h, um leilão de até 39.400 contratos de swap cambial com seis vencimentos diferentes. Serão ofertados até 14.500 contratos de 3/2/2003; até 4.200 contratos de 5/3/2003; até 5.700 contratos de 1/7/2003; até 2.400 contratos de 1/10/2003; até 6.400 contratos de 2/1/2004; e até 6.200 contratos de 15/12/2004. O resultado do leilão será divulgado a partir das 14h30. No fluxo, devem continuar pesando as compras de empresas que têm compromissos externos a honrar nos próximos dias. Afinal, apesar do ânimo que nasceu com as recentes captações conseguidas pelo Bradesco e pelo Votorantim, a expectativa ainda é de fluxo negativo. Por isso, os operadores esperam que o dólar comece o dia próximo à estabilidade e defina a trajetória conforme a demanda e as novidades que possam aparecer em Brasília. O dólar começou o dia em baixa. Às 9h53, caía 0,53%, a R$ 3,765, e às 10h05 tinha aprofundado a queda, para 0,66%, cotado a R$ 3,76. Clique aqui para saber como está o dólar