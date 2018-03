Dólar começa o dia em baixa; mercado monitora Iraque O cenário para os negócios continua o mesmo de antes do Carnaval - positivo, internamente, e indefinido, externamente. A expectativa para hoje é que o dólar continue a oscilar, mas com uma tendência para a queda. A abertura foi em queda de 0,51%, a R$ 3,535, e, pouco depois, às 9h56, o dólar caía 0,45%, a R$ 3,537. Afinal, na terça-feira houve a confirmação pelo FMI da liberação ao País neste mês da segunda parcela de US$ 4,6 bilhões, relativa ao acordo de US$ 30 bilhões firmado em setembro do ano passado. O ingresso de recursos reforça o sentimento de confiança do mercado na condução da política econômica pelo governo brasileiro. A balança comercial, que apresentou um superávit de US$ 1,123 bilhão em fevereiro, o melhor resultado desde 1993, também é citada pelos analistas como mais um fator positivo. O problema é o cenário de guerra, que pode influenciar o mercado ao longo do dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.