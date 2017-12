Dólar começa o dia em baixa, perto da marca dos R$ 3,00 O dólar comercial abriu em queda de 0,30%, na marca de R$ 3,00. Pouco depois, a queda recuou um pouco, para 0,13%, com a moeda a R$ 3,005. Os analistas ouvidos pela Agência Estado prevêem um dia de volatilidade para o câmbio, principalmente até o início da tarde, quando o Banco Central divulgará o resultado de leilão de swap cambial que faz hoje para a rolagem de vencimento de US$ 1,5 bilhão no dia 7. O sucesso ou a estratégia da operação poderão definir o rumo do dólar a partir de então. As discussões sobre qual o piso para o dólar devem continuar nos próximos dias. No fim de semana, o líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante, voltou a afirmar que a valorização do real diante do dólar tem de ser controlada e é importante preservar as exportações brasileiras. Motivos para cair o dólar ainda tem, avaliam os analistas. Além do bom momento para Brasil, que conta com elogios de autoridades internacioais, e cujos papéis têm sido fortemente procurados, há a continuidade de captações anunciadas pelo setor privado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.