Dólar começa o dia em baixa suave O dólar comercial abriu em queda, nesta segunda-feira, ainda com a perspectiva de fluxo positivo. Às 10h40, o dólar estava em queda de 0,31% sobre o fechamento da sexta, cotado a R$ 3,192. Operadores prevêem, no entanto, que, no decorrer do pregão, a moeda deve manter oscilaçõs, mas sem muita força, diz um especialista. Há a avaliação que o dólar encontrou sua casa na faixa dos R$ 3,20 e se manterá nesse patamar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.