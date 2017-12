Dólar começa o dia em baixa suave O dólar começou o dia em queda de 0,25% sobre o fechamento de ontem, cotado a R% 2,835. Às 10h16, caía 0,11%, a R$ 2,839. O ingresso de recursos no mercado cambial, somado à menor procura por hedge (proteção) tem garantido sucessivas baixas do dólar comercial. Segundo os operadores, não está descartada a hipótese de uma queda acentuada atrair os compradores. Os exportadores também têm atuado com força no mercado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.