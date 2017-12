Dólar começa o dia em forte alta A abertura do dia no mercado financeiro foi de forte nervosismo. O dólar comercial abriu cotado a R$ 2,5250 na ponta de venda dos negócios, bem acima da cotação dos últimos negócios de ontem, de R$ 2,4700, e chegou ao patamar máximo de R$ 2,5600. Há pouco, a alta já havia sido reduzida e o dólar era vendido a R$ 2,5050, com alta de 1,42% em relação aos últimos negócios de ontem. A rápida deterioração da situação argentina, que encerrou ontem o dia com taxa de risco em 1.165 pontos, deixou os investidores ainda mais inseguros. Boatos de que a Argentina poderia tomar novas medidas econômicas neste final de semana - prolongado pelo feriado argentino na segunda-feira - e as incertezas de que o país vizinho conseguirá renovar seus títulos de curto prazo (Letes) na próxima semana provocaram um nervosismo maior na abertura dos mercados hoje. A piora do cenário é confirmada por um rebaixamento das recomendações de compra de títulos das dívidas públicas da Argentina e do Brasil pelo banco norte-americano Merrill Lynch. Os papéis brasileiros passaram de overweight (acima do nível de mercado) para marketweight ( nível de mercado). Segundo a instituição, o Brasil pode ser "contaminado" pela situação argentina, já que os países têm fortes relações comerciais, são países emergentes e situados na mesma região geográfica. No início desta manhã, outra notícia muito negativa foi apurada pelo correspondente Fábio Alves em Nova York. O estrategista-chefe de ações para mercados emergentes do banco americano Bear Stearns, Thierry Wizman, informou em relatório aos investidores que vê o default - leia-se calote da dívida - ou uma reestruturação forçada da dívida como o "resultado mais provável" das atuais dificuldades da Argentina. O relatório explica a situação por um agravamento do cenário político no país vizinho. Veja o mercado de ações A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,29%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,22%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com baixa de 0,54%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,64%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.