Dólar começa o dia em leve queda A formação da ptax (a taxa média do mês) é o destaque deste último dia do mês no mercado de câmbio, já que a taxa será usada na liquidação dos contratos futuros de novembro e da dívida pública cambial (cerca de US$ 1,5 bilhão) que será resgatada na segunda-feira. A expectativa do mercado é que, por conta dos interesses em torno da formação da ptax o dólar, que abriu estável, em R$ 2,85, opere em torno desse valor. Embora às 10h22 a moeda estivesse em leve queda, de 0,28%, cotada a R$ 2,842, a previsão é de que hoje não deve ser um dia de queda nas cotações. Mesmo apostando na alta, os operadores ressaltam que não há espaço para pressões muito fortes. Afinal, a perspectiva é de entradas fortes nos próximos dias e o destaque na compra de dólares continua sendo o Banco do Brasil que, no consenso do mercado, aproveita o momento atual para fazer as compras que o Tesouro necessita. Ou seja, o caminho do dólar é para baixo e a estabilidade é garantida pelo Tesouro. Veja a cotação do dólar.