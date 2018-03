Dólar começa o dia em ligeira baixa O câmbio deve ter mais um dia tranquilo, com a continuidade da trégua nos mercados internacionais, que operam em níveis positivos nesta manhã - bolsas em alta, petróleo em baixa. O dólar abriu em levíssima baixa, de 0,07%, cotado a R$ 3,407, e às 9h57 caía 0,09%, a R$ 3,405. Eventos técnicos que acontecem por voltado meio-dia devem fazer com que o câmbio opere de lado na primeira parte do pregão. O cenário favorável interno, reforçado pela amenização do até então fator principal de preocupação - os indicadores de inflação apontam para um arrefecimento da alta dos preços - leva o BC a realizar, hoje, duas operações: uma de rolagem de dívida cambial, outra de troca de LFTs. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.