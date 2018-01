Dólar começa o dia em queda Na falta de grandes novidades no fim de semana, o dólar abriu em queda hoje, seguindo a sinalização do mercado futuro e acompanhando o desempenho positivo dos C-bonds. Declarações de autoridades afastaram, por enquanto, a sensação de que uma guerra entre EUA e Iraque possa acontecer amanhã, o que traz um certo alívio para os negócios, por agora. No cenário interno, o consenso entre o presidente Lula e os governados em torno de alguns pontos da reforma, como o apoio à votação dO PL 9 (reforma da previdência dos futuros servidores), foi bem recebido. O dólar abriu em queda de 0,61%, cotado a R$ 3,60; a queda ampliou-se, e às 10h05 era de 0,75% (R$ 3,595). Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.