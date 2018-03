Dólar começa o dia em queda O dólar comercial está em queda, nesta manhã ? mas a queda vem se reduzindo. Na abertura, às 9h51, o dólar caía 1,31%, cotado a R$ 3,40. Às 10h34, caía 0,58%, valendo R$ 3,425. Segundo operadores, o câmbio poderá acompanhar o desmonte operações de proteção verificado nos mercados externos, o que levará a uma queda do dólar hoje. As Bolsas internacionais continuam operando em níveis positivos nesta manhã e o petróleo está em baixa. A expectativa agora é para o desenrolar do conflito EUA-Iraque. O teor do pronunciamento do presidente George W. Bush já era aguardado pelo mercado, que desde ontem se movimenta para níveis positivos em função da avaliação de que haverá uma guerra rápida. No entanto, já há analistas observando que qualquer fato que abale esta crença poderá provocar grande nervosismo entre os investidores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.