Dólar começa o dia em queda O dólar está em queda, no início dos negócios, hoje. A queda vem oscilando entre 0,78% (com a moeda cotada a R$ 3,453) e 1,01% (com a moeda valendo R$ 3,445). As atenções no mercado permanecem voltadas para o comportamento do mercado externo. No mercado externo, os preços do barril do petróleo se mantêm em baixa. As Bolsas européias e os futuros de Nova York acentuam as altas. O mercado brasileiro deverá acompanhar o dia positivo, mas analistas avaliam que a faixa para a oscilação da moeda é pequena. O comportamento da cotação deverá acompanhar o noticiário da guerra e a movimentação de fluxo do mercado. Até aqui, as notícias divulgadas parecem endossar a avaliação de que os Estados Unidos concluirão a guerra contra o Iraque com sucesso. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.