Dólar começa o dia em queda O dólar começou o dia em baixa, mas a queda foi diminuindo ao longo da primeira hora de negócios. Na abertura, o dólar caía 0,76, cotado a R$ 3,374. Às 10h40, caía apenas 0,29%, cotado a R$ 3,39. Há a avaliação no mercado de que, se ontem o câmbio teve um dia tranquilo, apesar do péssimo desempenho dos mercados internacionais, a moeda poderá apresentar nova baixa hoje. As Bolsas européias e os índices futuros norte-americanos começam a virar e se inclinam para uma valorização. No entanto, há os analistas que afirmam que o dólar poderá, também, encontrar um novo suporte - se se situar abaixo dos R$ 3,40, poderá despertar o interesse de compradores, o que pressionará a cotação. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.