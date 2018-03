Dólar começa o dia em queda, abaixo da marca dos R$ 3,00 O dólar comercial abriu em queda, abaixo da marca dos R$ 3,00. Às 10h19, caía 0,57% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,965. Após a intensa volatilidade do início da semana, o câmbio teve um dia mais calmo ontem. Fechou em queda de 0,60%, cotado a R$ 2,982. Os C-Bonds subiram e o risco Brasil ficou abaixo de 800 pontos, a 784 pontos base. Segundo um operador, a tendência da moeda deve ser a de voltar até os R$ 2,90, a menos que haja alguma diferença na atuação do BC na rolagem dos vencimentos de dívida cambial no mês que vem. Uma renovação apenas parcial desses débitos geraria pressão sobre o dólar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.