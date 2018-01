Dólar começa o dia em queda, apesar das tensões O custo de vida é o tema do dia do cenário interno. Além do início da reunião do Copom, está prevista para hoje a divulgação da carta sobre metas de inflação. Devem ser explicados os fracassos de 2002 e as intenções para 2003. E o tema vem para o debate um dia após a Fipe divulgar uma prévia (1,79%) que deixou o mercado desconfortável, acompanhada de uma estimativa de taxa de 2% para o mês fechado. Ao final da tarde, ainda há a divulgação da prévia do IGP-M. Mas, apesar das desconfianças sobre a inflação brasileira, da alta do petróleo e da continuidade das tensões no mercado externo, o dia começou com as cotações do dólar em queda; às 9h55, a moeda caía 0,38%, cotada a R$ 3,395. Os especialistas dizem que é um ajuste às valorizações dos últimos dias e não necessariamente uma tendência para o dia. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar