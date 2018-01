Dólar começa o dia em queda após aprovação da reforma O dólar abriu em queda de 0,41%, cotado a R$ 2,95, e estava nesse valor às 10h25. O mercado de câmbio avalia o desfecho da votação da reforma tributária na madrugada de hoje, na Câmara. O governo saiu vencedor, depois de muitas negociações duras e algumas concessões. Mas, até aí, tudo dentro do previsto. Agora, os investidores devem comemorar o sucesso do governo e aguardar a continuidade dos trabalhos no Senado, onde já aompanham também os trâmites da reforma da Previdência. A comemoração do sucesso obtido pelo governo nesta madrugada na Câmara já pode ser vista nos negócios feitos com os títulos da dívida externa. Há instantes, o C-bond era negociado em valores máximos, a 90,750 centavos por dólar. Veja a cotação do dólar.