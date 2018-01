Dólar começa o dia em queda, cotado a R$ 3,0350 O dólar iniciou o dia em queda cotado a R$ 3,0350 na ponta de venda dos negócios. Às 10h18, a moeda norte-americana é negociada a R$ 3,0300, em baixa de 0,23% em relação às últimas operações de ontem. Até este horário, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 3,0370 e a mínima de R$ 3,0220. A semana chega ao fim com mais um recorde no preço do petróleo, alcançado nova máxima histórica no mercado futuro, de US$ 43,34 o barril. A perspectiva é de que a pressão de alta se sustente pois, segundo operadores internacionais, há um potencial desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, preocupando os investidores (veja mais informações no link abaixo). Além disso, para o mercado de câmbio, hoje é dia de formação da ptax ? taxa de câmbio que é utilizada para a liquidação dos contratos futuros de agosto, que têm vencimento na segunda-feira. O fato é motivo para uma oscilação ainda maior da taxa de câmbio.