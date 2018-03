Dólar começa o dia em queda forte O dólar abriu em queda forte, hoje: -1,73%, cotado a R$ 3,41. Pouco depois, às 9h50, a queda havia diminuído um pouco, para 1,56%, com a moeda cotada a R$ 3,416. O dia tranquilo no mercado externo e a primeira prévia do mês do IGP-M, divulgada ontem, definem a abertura em queda para o dólar. A primeira prévia do IGP-M de março ficou em 0,63%, próxima ao piso das expectativas. O indicador foi divulgado após o fechamento do câmbio. Nesta manhã, a Fipe informou que na primeira quadrissemana de março, o IPC ficou em 1,20%. Esse porcentual foi inferior ao fechamento de fevereiro (1,60%), e abaixo das previsões dos analistas (entre 1,25% e 1,60)%. A perspectiva de que a inflação poderá começar a recuar um pouco deverá dar novo ânimo aos investidores hoje. Nos últimos pregões, o dólar já acumulava quedas, descolado do vaivém do cenário de guerra, e aproveitando-se de fatores do dia-a-dia, como o sucesso de rolagem de dívida cambial na terça-feira e o anúncio de novas captações, ontem. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.