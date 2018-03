Dólar começa o dia em queda forte, abaixo dos R$ 3,00 O dólar começou o dia hoje em queda forte, retornando para o terreno abaixo da marca dos R$ 3,00. Na abertura dos negócios, a moeda caía 0,96% sobre o fechamento de ontem, a R$ 2,983. Pouco depois, ampliou a queda, e, às 10h15, estava a R$ 2,97 (queda de 1,39%). Após a forte alta da segunda-feira, quando o Banco Central anunciou ao mercado que deixaria de informar qual o porcentual de rolagem dos vencimentos de dívida cambial, o dólar viveu dias de acomodação. Segundo alguns analistas, a maior parte do mercado estaria vendida - apostando em queda da cotação ou em um dólar abaixo dos R$ 3,00, o que pode acentuar a baixa da moeda, hoje e amanhã. Isso porque, nesta sexta-feira, último dia útil do mês, será definida uma taxa importante para o mercado - a Ptax (taxa média) do dólar do dia 30 será usada para balizar o vencimento de US$ 1,2 bilhão de contratos de swap cambial, dia 2 - totalmente rolados pelo BC - e do dólar futuro para junho na BM&F. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.