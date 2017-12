Dólar começa o dia em queda. Mas noticiário pode mudar tendência O dólar começou o dia em queda ? e em queda significativa. Às 10h02, perto do início dos negócios, estava cotado a R$ 3,222, em queda de 0,74% sobre o fechamento de ontem. E, às 10h25, caía mais, a R$ 3,219 (variação negativa de 0,83%). No entanto, operadores lembravam, pouco antes da abertura dos negócios, que há notícias, como o comportamento da inflação, que favorecem a continuação de um ajuste técnico de alta para a moeda. Na contramão disso, porém, um fluxo poitivo de recursos poderá conter a pressão sobre o câmbio. Há analistas que acreditam que o dólar encontrou novo patamar e deverá oscilar na casa dos R$ 3,20, valor que parece ser adequado para o si nvestidores, no momento. Mas, a partir de agora, a moeda deverá voltar a oscilar acompanhando diretamente o noticiário. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.