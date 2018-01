Dólar começa o dia em queda. Mercado atento aos EUA O dólar começou o dia em baixa, cotado logo abaixo da marca dos R$ 3,00. Às 10h10, a moeda americana caía 0,66%, cotada a R$ 2,99. Especialistas ouvidos pela Agência Estado argumentam que a perspectiva de fluxos positivos continua e que o noticiário é neutro na manhã de hoje. Eles ressaltam porém que o mercado é sensível, até porque os investidores estão procurando oportunidades de negócios. E vários assuntos chamam atenção nesta manhã. Se não houver novidades internas, o tema do dia tende a ser o apagão que atingiu Nova York e outras importantes cidade americanas, além da capital canadense, Ottawa, e Toronto. Pelas explicações oficiais, o apagão é resultado de uma pane no sistema. Porém, o temor é de atentado e, se houver qualquer dúvida pairando a respeito do assunto, o mercado reagirá. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.