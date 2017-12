Dólar começa o dia em queda muito suave O dólar começou o dia em queda levíssima, de 0,07%, cotado a R$ 2,86; pouco depois, a queda se acelerou para 0,28%, com o dólar a R$ 2,854. Em seguida, porém, a queda se reduziu novamente, e às 10h21 o dólar estava a R$ 2,861, queda de 0,03%. Ontem, após uma abertura com pouca oscilação, o dólar se definiu pela queda, com o bom resultado da balança comercial, a valorização dos C-Bonds e o anúncio de novas captações. A moeda norte-americana caiu 0,97%, para R$ 2,862, ontem - o baixo valor da moeda pode atrair compradores e limitar novas quedas. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.