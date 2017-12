Dólar começa o dia em queda, perto da marca de R$ 2,80 O dólar abriu em queda de 0,25%, hoje, e minutos depois a queda se acelerou para 0,42%, com a moeda americana cotada a R$ 2,825, com a expectativa de novos ingressos de recursos no mercado e a busca do dólar por uma adequação a um novo piso. Ontem, após o fechamento do pregão, o Unibanco confirmou os rumores que circulavam pela manhã e anunciou o início de uma captação de US$ 100 milhões, com prazo de 18 meses. A Embraer informou que fechou um empréstimo sindicalizado de US$ 200 milhões com prazo de 7 anos. Há expectativas para a liquidação, hoje, dos US$ 500 milhões emitidos pela Petrobras. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.