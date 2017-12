Dólar começa o dia em queda suave O dólar abriu em queda de 0,34%, hoje, cotado a R$ 2,97. Instantes depois, a queda se reduziu um pouco; às 10h11, era de 0,17%, com a moeda a R$ 2,975. Segundo um operador ouvido pela Agência Estado, o mercado permanece em dúvida sobre qual o procedimento do Banco Central no próximo vencimento de dívida cambial, dia 12. No entanto, como ainda faltam alguns dias para esta data chegar e a expectativa para o fluxo permanece positiva, há espaço para o dólar apresentar queda discreta. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.