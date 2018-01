Dólar começa o dia estável, com cenário positivo e feriado O cenário interno favorável para os negócios aponta para um dia de oscilação do dólar de estável para queda. O dólar abriu estável, a R$ 3,56; minutos depois, às 9h39, passou a cair 0,11%, cotado a R$ 3,556, voltando em seguida para a mesma cotação do fechamento de ontem, R$ 3,56. Além da véspera de um longo feriado, hoje é dia de vencimento do dólar para março, na BM&F. A notícia de que o Goldman Sachs elevou a recomendação para os títulos da dívida brasileira de "underweight" para "overweight" pode ajudar a aumentar o bom humor do mercado, embora não seja uma grande surpresa. Segundo analistas, o fato poderá intensificar o positivo desempenho do câmbio dos últimos dias, intensificando a expectativa por um fluxo positivo. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.