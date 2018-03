Dólar começa o dia estável, em compasso de espera O dólar deve ter um mais um dia de volatilidade hoje. A moeda abriu no mesmo valor do fechamento de ontem, R$ 3,445. Oscilou 0,03% para cima e para baixo, e às 10h19 tinha uma levíssima queda, de 0,09%, a R$ 3,442. O mercado está na expectativa para a reunião do Copom e para o início da guerra de Bush contra Iraque; como nos últimos dias, o giro financeiro desta manhã deverá ser fraco, marcado pelo compasso de espera dos investidores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.