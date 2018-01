Dólar começa o dia estável, mas já desponta em alta O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0210 na ponta de venda dos negócios, estável em relação ao fechamento de sexta-feira. Às 10h13, a moeda norte-americana é negociada no patamar máximo do dia , em R$ 3,0240, em alta de 0,10% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. As perspectivas para a economia nacional continuam melhorando, como deixa claro o resultado de hoje da pesquisa semanal feita pelo Banco Central junto às instituições financeiras. As estimativas para a inflação em 2004 recuaram, as perspectivas de crescimento econômico este ano aumentaram, bem como as previsões para a balança comercial. No mercado internacional, as dúvidas e preocupações seguem as mesmas. Os destaques ainda são o comportamento do preço do petróleo, que hoje amanheceu em queda, e a trajetória dos ativos norte-americanos. Por enquanto, os índices futuros das bolsas dos EUA apontam pequenas altas. As taxas de juros dos títulos norte-americanos sobem, o que deprecia os papéis da dívida brasileira e contribuem para a alta do dólar.