Dólar começa o dia indefinido com guerra e fatores técnicos O dia começou mal nos mercados pelo mundo, ainda por conta da instabilidade e nervosismo causada pelo clima de guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A tendência para o dólar hoje é indefinida porque, apesar do deteriorado cenário externo, que teoricamente pressionaria as cotações, a semana concentra muitos eventos específicos do mercado cambial, entre os quais alguns fatores técnicos que poderiam aliviar a pressão sobre a moeda americana. Desde os primeiros negócios, o dólar futuro opera perto da estabilidade, alternando pequenas baixas e pequenas altas. O dólar à vista também começou o dia perto da estabilidade, sem tendência definida. Às 10h07, o dólar estava a R$ 3,584, em levíssima queda, de 0,06%, em relação ao fechamento de ontem. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.