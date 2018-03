Dólar começa o dia muito perto do fechamento de sexta Depois de dias seguidos de queda forte, o dólar abriu hoje em ligeira alta, de 0,17%, cotado a R$ 2,88. Pouco depois, às 10h07, a pequena alta ficou ainda menor, de 0,07%, com a moeda cotada a R$ 2,877. Segundo os operadores ouvidos pela Agência Estado, o dólar comercial deve ter um comportamento volátil durante o dia, acompanhando o fluxo de recursos ou alguma notícia que possa determinar um rumo para a cotação. Há operadores que avaliam que o dólar deverá ter um comportamento mais próximo da estabilidade hoje. Embora haja razões para a queda da moeda, como a forte expectativa para o ingresso de recursos via captações privadas, o dólar se encontra em um patamar baixo, que gera expectativas no mercado de que o Banco Central deverá intervir para deter a queda da cotação. Além disso, os compradores podem se animar para atuar no mercado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.