Dólar começa o dia oscilando perto de R$ 2,85 O dólar começou o dia oscilando perto do ponto em que fechou ontem. Na abertura dos negócios, às 9h48, a moeda caía 0,11%, a R$ 2,85. Instantes depois, às 10h10, subia 0,14%, cotada a R$ 2,857. Ontem, o fechamento havia sido em R$ 2,853, com o dólar no nível mais baixo desde 18 de julho do ano passado. Hoje, o Banco Central prossegue com leilão para rolagem de vencimento de US$ 1,030 bilhão em swap cambial no dia 18 de junho. Ontem o BC renovou 74% ou US$ 762,9 milhões do débito. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.