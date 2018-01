Dólar começa o dia oscilando perto do fechamento de ontem O Banco Central inicia hoje a rolagem do vencimento de dívida cambial do próximo dia 13, de US$ 2,5 bilhões. Para isso, fará, das 12h às 13h, um leilão de até 33.700 contratos de swap cambial (troca de títulos) com seis vencimentos diferentes. O resultado do leilão será divulgado a partir das 14h30 e a estimativa do mercado é de que haverá uma elevação das taxas pedidas pelos investidores. Principalmente porque os temores com a inflação voltaram a aumentar e as apostas para novas altas da Selic crescem a cada dia. O leilão será sem dúvida um destaque importante na manhã de hoje, mas ainda há vários outros pontos de interesse do mercado no noticiário, como Iraque e governo Lula, que podem criar oscilações e volatilidade nas cotações. Nos primeiros 30 minutos de negócios, hoje, o dólar oscilou entre uma levíssima alta e uma levíssima baixa em relação ao fechamento de ontem ? subiu 0,08%, até R$ 3,595, e caiu 0,06%, até R$ 3,59. Às 10h24, estava estável, exatamente como fechou ontem, a R$ 3,592. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.