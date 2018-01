Dólar começa o dia oscilando perto dos R$ 3,00 O dólar abriu em leve alta, de 0,17%, cotado a R$ 3,00. Em seguida virou a mão de direção, e às 10h16 caía 0,17%, cotado a R$ 2,990. Pouco antes da abertura, operadores ouvidos pela Agência Estado já previam que o mercado de câmbio deve continuar operando retraído à espera de novos fluxos ou notícias de impacto. A expectativa era mesmo de que o dólar comercial iniciasse o dia cotado próximo à estabilidade, oscilando pouco, sem se afastar da órbita dos R$ 3,00, como acontece há cerca de duas semanas. Além do fluxo, que a qualquer momento pode apresentar uma novidade já que o mercado externo continua receptivo a Brasil, os investidores devem acompanhar de perto o andamento das reformas. Hoje, devem ser votados os 250 destaques da reforma tributária na comissão especial. Pelo menos essa é a expectativa do governo, que deve enfrentar a obstrução do PFL e do PSDB. Veja a cotação do dólar.