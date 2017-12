Dólar comercial abre em alta de 0,25%, a R$ 1,9930 O dólar comercial amanheceu em alta de 0,25%, a R$ 1,9930. Segundo operadores, não há notícias de destaque sendo esperadas e que possam redefinir o cenário, hoje. Os investidores continuarão negociando a moeda americana com um olho nos dados positivos da economia nacional e outro em indicadores que possam tirar as dúvidas sobre o tamanho do desaquecimento da atividade dos EUA. O temor em relação à maior economia mundial é de que sua queda seja forte a ponto de comprometer o fluxo de investimentos para os países emergentes. E essa apreensão resultou na trajetória de alta das cotações vista na semana passada. Hoje, podem interferir nessa trajetória as estimativas de entradas de recursos decorrentes de captações de empresas no mercado internacional. É o caso do Bradesco e da Cesp. Juntos, estariam trazendo US$ 400 mi para o País. Mas essa perspectiva já ajudou a provocar um recuo da cotação do dólar na 6ªF. Resta saber se esses movimentos já se esgotaram.